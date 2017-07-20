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08:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В озере под Челябинском передохла рыба

Но местные все равно купаются.

На озере Втором под Челябинском произошел массовый мор рыбы. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы. По всему побережью разбросаны сотни мертвых мальков. При этом мор идет уже несколько дней, но местные жители продолжают купаться — запрещающих знаков нет.

«Мор рыбы мог быть вызван сливом промышленных и коммунальных стоков. Их сюда попадает много, озеро — техническое и плавать в нем не стоит», — сообщил «Уралинформбюро» член общественного экологического совета области Виталий Безруков.

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