В озере под Челябинском передохла рыба

На озере Втором под Челябинском произошел массовый мор рыбы. Об этом сообщают в соцсетях очевидцы. По всему побережью разбросаны сотни мертвых мальков. При этом мор идет уже несколько дней, но местные жители продолжают купаться — запрещающих знаков нет.