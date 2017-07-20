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08:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске подросток на подаренных друзьями «Жигулях» врезался в автобус

Авария произошла 19 июля на ул. Крайней.

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В Красноярске подросток на ВАЗе врезался в автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Авария произошла 19 июля на ул. Крайней. 17-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2105 выехал из двора прямо под колеса пассажирского автобуса. В автомобиле также находились 17-летняя девушка и 18-летний парень.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его пассажиры получили многочисленные травмы. Все были госпитализированы.

Полицейские также установили, что несколько парней приобрели данный автомобиль совместно за 12 тыс. рублей в качестве подарка одному из приятелей. Машина стояла во дворе одного из них, друзья собирались вместе и ремонтировали его, иногда катались по району.

В полицию не поступило ни одного заявления от жителей окрестных домов — несовершеннолетние, не имея водительского удостоверения, катались на машине. Родители подростков данные действия также не пресекали.

Сейчас дорожные полицейские продолжают устанавливать более подробные обстоятельства происшествия. Также сотрудники ГИБДД просят горожан, ставших свидетелями управления транспортным средством подростками, сообщать о данных фактах в полицию.

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