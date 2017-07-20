В Красноярске подросток на подаренных друзьями «Жигулях» врезался в автобус

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/OLhfbm3u7kY?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

В Красноярске подросток на ВАЗе врезался в автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Авария произошла 19 июля на ул. Крайней. 17-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2105 выехал из двора прямо под колеса пассажирского автобуса. В автомобиле также находились 17-летняя девушка и 18-летний парень.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его пассажиры получили многочисленные травмы. Все были госпитализированы.

Полицейские также установили, что несколько парней приобрели данный автомобиль совместно за 12 тыс. рублей в качестве подарка одному из приятелей. Машина стояла во дворе одного из них, друзья собирались вместе и ремонтировали его, иногда катались по району.

В полицию не поступило ни одного заявления от жителей окрестных домов — несовершеннолетние, не имея водительского удостоверения, катались на машине. Родители подростков данные действия также не пресекали.