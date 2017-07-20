Вопрос об аресте одного из соучредителей НТЗТИ отложили

Рабочие Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не получали зарплату с весны 2016 года. Руководство задолжало 195 сотрудникам около 13 миллионов рублей. Сотрудники предприятия пожаловались на ситуацию президенту РФ. Владимир Путин передал их обращение врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву во время визита в Екатеринбург 9 июля 2017 года. Сразу после этого начались проверки и выплаты.