Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Интимная пластика в Великобритании помолодела
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Российских дачников ждут нововведения
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Что известно о будущем после США в РоссииПрезидент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: в Киеве поведали о нежелании политиков общаться с Порошенко
СМИ: Киев обвиняют во вмешательстве в выборы США
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Сразу 3 судна сели на мель на Украине из-за погоды - СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
25Юбилей Харрисона Форда
09:57 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани по вине пьяного водителя BMW в ДТП пострадали два человека

Авария из трех иномарок произошла на проспекте Победы.

Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Казани.

Авария произошла в 22.20 19 июля напротив дома № 158/1 по пр. Победы. 26-летний водитель BMW, находясь за рулем в пьяном состоянии, не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди следующий автомобиль Toyota под управлением 33-летней женщины. От удара BMW отбросило на другой BMW под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП автоледи из Toyota с ушибом головного мозга была госпитализирована в больницу, 22-летняя пассажирка BMW получила ушибы головы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Молодоженов,приехавших в ЗАГС на броневике, оштрафовали за неправильную парковку
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
АСВ начало выплаты пострадавшим вкладчикам «Югры»
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь