В Казани по вине пьяного водителя BMW в ДТП пострадали два человека

Авария произошла в 22.20 19 июля напротив дома № 158/1 по пр. Победы. 26-летний водитель BMW, находясь за рулем в пьяном состоянии, не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди следующий автомобиль Toyota под управлением 33-летней женщины. От удара BMW отбросило на другой BMW под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП автоледи из Toyota с ушибом головного мозга была госпитализирована в больницу, 22-летняя пассажирка BMW получила ушибы головы.