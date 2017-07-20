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09:54 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже Nissan сбил 5-летнюю девочку во дворе

Ребенка госпитализировали.

Автомобиль Nissan Almera сбил 5-летнюю девочку во дворе дома № 157 на улице Димитрова в Воронеже около 20:00 среды, 19 июля. Ребенка отвезли в областную детскую клиническую больницу № 2 с закрытым переломом голени, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской ГИБДД.

По данным полиции, за рулем иномарки сидел 24-летний парень. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Сотрудники ГИБДД попросили родителей следить за маленькими детьми и крепко держать их за руку во время прогулки. Инспекторы напомнили автомобилистам, что нужно соблюдать скоростной режим в городе и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и в зонах действия знака «Осторожно, дети!». Также следует быть внимательными при движении во дворах.

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