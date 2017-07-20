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11:08 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске ГАИ с мигалками преследовала подростка

Ночная погоня была довольно долгой.

Источник: РИА "Новости"

В Октябрьском районе Красноярска ночью развернулась погоня — автоинспекторы преследовали автомобиль Toyota. Водитель автомобиля игнорировал требование полицейских остановиться и продолжал довольно успешно уходить от погони. Однако на перекрестке улиц Мирошниченко и Елены Стасовой машина наехала на бордюр и остановилась.

В машине находились четверо подростков.

Трое детей убежали, чтобы не попадаться инспекторам, не успел скрыться только 14-летний мальчик, который был за рулем.

Юному нарушителю пришлось звонить матери. Когда женщина приехала, то объяснила, что сын взял ключи от машины без спроса, пока она спала.

С семьей будет проведена профилактическая беседа.

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