Один человек погиб, четыре пострадали в ДТП в Ростовской области

Один человек погиб, четыре пострадали в результате ДТП в Ростовской области 20 июля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, авария произошла на 959-м километре федеральной трассы М-4 «Доне», где проводятся ремонтные работы.

По предварительным данным, седельный тягач, у которого отказали тормоза, столкнулся с двигавшимися впереди автомобилями, в том числе со служебной машиной ДПС.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля ВАЗ-2111, четыре человека пострадали.