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09:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек погиб, четыре пострадали в ДТП в Ростовской области

На месте происшествия работают полицейские.

Один человек погиб, четыре пострадали в результате ДТП в Ростовской области 20 июля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, авария произошла на 959-м километре федеральной трассы М-4 «Доне», где проводятся ремонтные работы.

По предварительным данным, седельный тягач, у которого отказали тормоза, столкнулся с двигавшимися впереди автомобилями, в том числе со служебной машиной ДПС.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля ВАЗ-2111, четыре человека пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Инспекторы ДПС организуют беспрепятственный проезд в районе ДТП. Движение осуществляется в обоих направлениях.

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