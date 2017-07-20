Один человек погиб, четыре пострадали в ДТП в Ростовской области
На месте происшествия работают полицейские.
На месте происшествия работают полицейские.
Один человек погиб, четыре пострадали в результате ДТП в Ростовской области 20 июля.
Как сообщает
По предварительным данным, седельный тягач, у которого отказали тормоза, столкнулся с двигавшимися впереди автомобилями, в том числе со служебной машиной ДПС.
В результате аварии погиб пассажир автомобиля ВАЗ-2111, четыре человека пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Инспекторы ДПС организуют беспрепятственный проезд в районе ДТП. Движение осуществляется в обоих направлениях.