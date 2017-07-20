Трое мужчин незаконно переплыли по реке Шешупе из Калининградской области в Литву

В Шакяйском районе пограничники задержали двоих россиян и киргиза. Мужчины переплыли из Калининградской области в соседнюю республику по реке Шешупе. Об этом сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

В ночь с воскресенья на понедельник пограничники заставы Роцишкю в окрестностях деревни Жюру заметили троих идущих по полю мужчин. От того места до границы с Россией — менее километра.

Пограничники задержали троих человек. Двое из них оказались россиянами 29 лет и 36 лет, один — 43-летним гражданином Киргизии. Задержанные показали паспорта своих государств, но у них не было документов, подтверждающих законность их попадания в Литву.

Кинолог Службы охраны госграницы вместе со служебной собакой проверил местность. Следы от места задержания иностранцев вывели к реке Шешупе. Выяснилось, что задержанные со стороны России переплыли реку и нелегально попали в Литву.