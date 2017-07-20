Приехавшая из деревни в столицу женщина пыталась убить минчанина
Мужчину с
Мужчину с
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске жительницу Копыльского района, которая подозревается в совершении попытки убийства минчанина, сообщили Sputnik в четверг в
Инцидент в одном из жилых домов столицы произошел в среду 19 июля.
«В Минске в 11:30 в квартире неработающего мужчины ранее судимая жительница деревни Комсомольская в ссоре ножом пыталась убить хозяина», — сказали в МВД.
По информации правоохранителей, на момент произошедшего и 34-летняя нападавшая, и 40-летний потерпевший были пьяны.
Мужчину с
В настоящее время агрессивная сельчанка задержана.