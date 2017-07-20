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14:01 (мск), источник: Sputnik.by

Приехавшая из деревни в столицу женщина пыталась убить минчанина

Мужчину с колото-резаными ранами грудной клетки скорая доставила в больницу для оказания медицинской помощи.

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске жительницу Копыльского района, которая подозревается в совершении попытки убийства минчанина, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

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Инцидент в одном из жилых домов столицы произошел в среду 19 июля.

«В Минске в 11:30 в квартире неработающего мужчины ранее судимая жительница деревни Комсомольская в ссоре ножом пыталась убить хозяина», — сказали в МВД.

По информации правоохранителей, на момент произошедшего и 34-летняя нападавшая, и 40-летний потерпевший были пьяны.

Мужчину с колото-резаными ранами грудной клетки скорая доставила в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время агрессивная сельчанка задержана.

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