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11:03 (мск), источник: Kazinform

18-летний житель Астаны разбился на квадроцикле в Бурабае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Акмолинские полицейские проводят проверку по факту несчастного случая, в результате которого пострадал 18-летний водитель квадроцикла. Несчастный случай произошел в п. Бурабай 18 июля около 17.00 часов, сообщает пресс-служба ДВД Акмолинской области.

Источник: Kazinform

В дежурную часть Бурабайского РОВД поступило телефонное сообщение от медицинского работника районной больницы о том, что в приемный покой доставлен 18-летний парень. По предварительной информации, у юноши диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

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Как установлено, травмы получены в результате падения с мототранспортного средства. На место происшествия незамедлительно выехала дежурно-следственная оперативная группа РОВД. Установлено, что пострадавший 18-летний житель г. Астана управлял квадроциклом, который взял напрокат, без мотошлема, и при катании не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на высоковольтный бетонный столб, в результате чего ударился головой. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное делопроизводство по ч.1 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится проверка.

Стражи порядка отмечают, что любой мототранспорт кардинально отличается от автомобиля как по управляемости, так и по поведению на дороге. Различаются как мощность и динамика разгона, так и максимальная скорость. В связи с этим увеличивается тяжесть последствий при ДТП, вплоть до летального исхода. За 6 месяцев текущего года на территории области произошло 2 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мототранспорта, в которых 2 человека погибли.

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