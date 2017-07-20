18-летний житель Астаны разбился на квадроцикле в Бурабае

Источник: Kazinform

В дежурную часть Бурабайского РОВД поступило телефонное сообщение от медицинского работника районной больницы о том, что в приемный покой доставлен 18-летний парень. По предварительной информации, у юноши диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

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Как установлено, травмы получены в результате падения с мототранспортного средства. На место происшествия незамедлительно выехала дежурно-следственная оперативная группа РОВД. Установлено, что пострадавший 18-летний житель г. Астана управлял квадроциклом, который взял напрокат, без мотошлема, и при катании не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на высоковольтный бетонный столб, в результате чего ударился головой. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное делопроизводство по ч.1 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится проверка.