Под Уфой летал пенсионер на вертолете
Мужчиной заинтересовались в ФСБ.
Мужчиной заинтересовались в ФСБ.
Пенсионер из Уфы летал на собственном вертолете прямо над жилым селом Чернолесовский, — сообщает ГТРК «Башкортостан».
Отважного пилота соседи за глаза называли Икаром. Тем не менее, постоянные полеты пожилого мужчины знатно пугали местных.
— Он ведь так низко летает, прямо над домами. А если
Позже самостоятельным пилотом заинтересовались в транспортной прокуратуре и ФСБ — мужчина летал всего в 30 километрах от уфимского аэропорта и создавал опасную ситуацию. В его отношении уже проводят проверку.