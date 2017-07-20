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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Уфой летал пенсионер на вертолете

Мужчиной заинтересовались в ФСБ.

Пенсионер из Уфы летал на собственном вертолете прямо над жилым селом Чернолесовский, — сообщает ГТРК «Башкортостан».

Отважного пилота соседи за глаза называли Икаром. Тем не менее, постоянные полеты пожилого мужчины знатно пугали местных.

— Он ведь так низко летает, прямо над домами. А если что-нибудь случится и он рухнет на нас? — возмущается одна из сельчанок.

Позже самостоятельным пилотом заинтересовались в транспортной прокуратуре и ФСБ — мужчина летал всего в 30 километрах от уфимского аэропорта и создавал опасную ситуацию. В его отношении уже проводят проверку.

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