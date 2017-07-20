В Гурьевске загорелся жилой дом на четыре семьи
О пожаре дежурному сообщили в 22:49. Пламя вспыхнуло на чердаке. Площадь возгорания достигла 70 квадратных метров.
О пожаре дежурному сообщили в 22:49. Пламя вспыхнуло на чердаке. Площадь возгорания достигла 70 квадратных метров.
Вечером в среду, 19 июля, на ул. Песчаной в Гурьевске загорелся чердак жилого дома довоенной постройки. Об этом сообщает
О пожаре дежурному сообщили в 22:49. Пламя вспыхнуло в двухэтажном жилом здании на четыре семьи. Площадь возгорания достигла 70 квадратных метров. Огонь полыхал над квартирами и завладел чердаком и кровлей.
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты