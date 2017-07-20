После пожара в Черняховске на рынках региона пройдут проверки — будут оценены меры противопожарной безопасности. Об этом накануне заявил врио заместителя председателя областного правительства Александр Шендерюк-Жидков на встрече с пострадавшими предпринимателями.

Как сообщалось ранее, в ночь на 18 июля сгорели около ста торговых точек, принадлежащих 75 предпринимателям. Люди потеряли товар и на неопределенное время остались без рабочего места.