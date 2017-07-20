После пожара в Черняховске на рынках региона пройдут проверки
Предприниматели все еще не могут подсчитать ущерб.
Предприниматели все еще не могут подсчитать ущерб.
После пожара в Черняховске на рынках региона пройдут проверки — будут оценены меры противопожарной безопасности. Об этом накануне заявил врио заместителя председателя областного правительства Александр
Как сообщалось ранее, в ночь на 18 июля сгорели около ста торговых точек, принадлежащих 75 предпринимателям. Люди потеряли товар и на неопределенное время остались без рабочего места.
«Как только мы получим от людей информацию о понесенных потерях, сможем точно сказать, кому какая помощь будет оказана. В первую очередь правительство постарается оказать материальную поддержку многодетным семьям, оставшимся без средств к проживанию — они могут рассчитывать на выплаты из фонда соцзащиты как областного, так и муниципального. Мы рассмотрим возможность предоставления предпринимателям микрокредитов по льготной ставке, чтобы они могли закупить товар и продолжить работу», — заявил Александр
Владельцы центрального рынка Черняховска готовы на два месяца предоставить им бесплатно торговые места, а в дальнейшем — льготную арендную плату.
Напомним, что поджигателя рынка задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.