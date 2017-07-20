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10:14 (мск), источник: VLADNEWS

Трое иностранцев совершали дерзкое нападение во Владивостоке

Злоумышленники были осуждены.

Трое иностранных граждан осуждены во Владивостоке за нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление совершено двумя гражданами Республики Узбекистан и лицом, имеющим регистрацию в Республике Ингушетия в середине декабря 2015 года в ночное время. Фигуранты, находясь в автомобиле «Toyota Corolla», увидели на остановке общественного транспорта Некрасовская мужчину, который пытался остановить проезжающие машины. Предполагая, что у «голосующего» могут находиться при себе деньги, злоумышленники под предлогом подвезти, решили совершить хищение имущества попутчика, когда тот сел к ним в машину.

Находясь в салоне транспортного средства, злоумышленники начали угрожать убийством и демонстрируя потерпевшему нож, требуя от него деньги, а также сорвали с шеи золотую цепь с крестом.

Учитывая, что денег при себе у мужчины не было, он сообщил нападавшим, что сможет одолжить у друга 10 тыс. рублей и передать им.

Подъехав к дому друга потерпевшего, злоумышленники получили указанную сумму денег, после чего отпустили жертву, скрывшись с места преступления с денежными средствами и золотой цепочкой.

О нападении мужчина сообщил в полицию. Злоумышленники были задержаны. Похищенное имущество было изъято и возвращено собственнику.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы на 5 лет, 5 лет 6 месяцев, 6 лет.

Осужденные не согласились с приговором и обжаловали его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, оставил приговор без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

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