В Уфе простятся с врачом-травматологом, погибшим от удара током

Сегодня, 20 июля, в 12 часов дня на территории 21 больницы близкие и коллеги простятся с уфимским врачом Вячеславом Никифоровым: 44-летний мужчина погиб от удара током.

Днем 18 июля Вячеслав с супругой поехали посмотреть, как идет строительство нового жилого комплекса по улице Транспортная, 34 в Инорсе, где они приобрели квартиру. Стройка шла медленно и семья, купившая квартиру в ипотеку еще в 2016 году, боялась остаться без жилья. Когда они приехали, башенный кран был разобран, а строителей на месте не было — это обеспокоило Вячеслава и он случайно прислонился к забору, чтобы разглядеть поближе территорию будущего дома.

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Все произошло в одно мгновение: забор находился под напряжением, хотя нигде на территории стройки не было предупреждающих табличек. Разряд оказался слишком сильным — пострадавший скончался на месте.

Персонал больницы № 21, в которой работал Вячеслав, знал его, как настоящего профессионала своего дела, посвятившего всего себя работе. Он ушел из жизни так рано, но успел передать свои знания другим:

— Один из лучших. Самый первый хирург, научивший меня практически с нуля моей работе, — вспоминает Александра Кострова. — Правдолюб, один из немногих неравнодушных к чужой проблеме. Очень добрый, веселый, отзывчивый и открытый человек. Больно. Спасибо вам за все! Царствие небесное.

У Вячеслава и его жены Екатерины остались четверо детей, для них он всегда был примером настоящего мужчины. Супруга, на глазах которой все произошло, не может поверить, что ее любимого мужа больше нет. Но молчать семья Никифоровых также не намерена: на застройщика «Строитель групп» планируют подать в суд.

— Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего, — уточнили в пресс-службе Следкома республики. — После сбора необходимого количества данных в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход доследственной проверки взят на контроль и.о. руководителем следственного управления Юрием Русановым.

Фирма «Строитель Групп» появилась на рынке в 2013 году, и «Инорс-5» по улице Транспортной — один из первых проектов застройщика. И директор Ильсияр Ларионова, и юридический отдел компании от комментариев воздержались. Ответа на вопрос, почему не было никаких предупредительных знаков о том, что забор находится под напряжением, также нет:

— У Ильсияр Анваровны много дел, день расписан по минутам. Сейчас ее нет на месте.

Нет на месте и строителей нового микрорайона: как рассказали очевидцы, работы по каким-то причинам замедлились.