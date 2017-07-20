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10:02 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

СК: в Нижегородской области школьница ударила ножом своего отца

Девушка ударила ножом нетрезвого отца, когда он поссорился с матерью.

Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летней девушки, которая подозревается в нанесении ножевого ранения своему отцу, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области.

По версии следствия, в одном из сел Вадского района 10 апреля поссорились родители девушки. Став свидетелем конфликта между нетрезвым отцом и матерью, школьница ударила мужчину ножом в спину. Согласно заключению экспертизы, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Подозреваемая признала свою вину и в содеянном раскаялась. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

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