СК: в Нижегородской области школьница ударила ножом своего отца
Девушка ударила ножом нетрезвого отца, когда он поссорился с матерью.
Девушка ударила ножом нетрезвого отца, когда он поссорился с матерью.
Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летней девушки, которая подозревается в нанесении ножевого ранения своему отцу, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области.
По версии следствия, в одном из сел Вадского района 10 апреля поссорились родители девушки. Став свидетелем конфликта между нетрезвым отцом и матерью, школьница ударила мужчину ножом в спину. Согласно заключению экспертизы, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
Подозреваемая признала свою вину и в содеянном раскаялась. Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).