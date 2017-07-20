СК: в Нижегородской области школьница ударила ножом своего отца

Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летней девушки, которая подозревается в нанесении ножевого ранения своему отцу, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области.

По версии следствия, в одном из сел Вадского района 10 апреля поссорились родители девушки. Став свидетелем конфликта между нетрезвым отцом и матерью, школьница ударила мужчину ножом в спину. Согласно заключению экспертизы, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.