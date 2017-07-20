Стихия повалила деревья во Владивостоке
В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение.
В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение.
Стихия, разыгравшаяся минувшим вечером во Владивостоке, повалила деревья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
В результате сильного дождя, грозы и штормового ветра упало дерево на улицы Разина, в результате чего оказался перекрыт проезд.
Напомним, в Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный дождь вечером 20 июля и в ночь на 21 июля.