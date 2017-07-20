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10:13 (мск), источник: VLADNEWS

Стихия повалила деревья во Владивостоке

В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение.

Стихия, разыгравшаяся минувшим вечером во Владивостоке, повалила деревья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

В результате сильного дождя, грозы и штормового ветра упало дерево на улицы Разина, в результате чего оказался перекрыт проезд.

Напомним, в Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный дождь вечером 20 июля и в ночь на 21 июля.

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