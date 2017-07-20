Бывший начальник ростовского ГУФСИН задержан по делу о взятке в особо крупном размере
Указ об увольнении Сергея Смирнова президент подписал 6 июня.
Указ об увольнении Сергея Смирнова президент подписал 6 июня.
Бывший начальник ГУФСИН по Ростовской области
Следователи полагают, что в период с июля 2016 г. по апрель 2017 г. Сергей Ральников, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами областного ГУФСИН, лично получил от заместителя директора одной из коммерческих организаций взятку на сумму не менее 2 млн руб, которая является частью установленной в 2,6 млн руб взятки. Целью передачи денег была беспрепятственная приемка поставляемых для нужд
Отметим, что 6 июня указом Президента РФ Владимира Путина Сергей Смирнов был уволен.