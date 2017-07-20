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11:12 (мск), источник: Деловое сообщество

Бывший начальник ростовского ГУФСИН задержан по делу о взятке в особо крупном размере

Указ об увольнении Сергея Смирнова президент подписал 6 июня.

Бывший начальник ГУФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов был задержан в рамках расследования дело о взятке в особо крупном размере в отношении его заместителя Сергея Ральникова. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону, сотрудники ведомства установили его причастность к совершению преступления.

Следователи полагают, что в период с июля 2016 г. по апрель 2017 г. Сергей Ральников, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами областного ГУФСИН, лично получил от заместителя директора одной из коммерческих организаций взятку на сумму не менее 2 млн руб, которая является частью установленной в 2,6 млн руб взятки. Целью передачи денег была беспрепятственная приемка поставляемых для нужд уголовно-исполнительной системы Ростовской области товаров и своевременное перечисление денег за них.

Отметим, что 6 июня указом Президента РФ Владимира Путина Сергей Смирнов был уволен.

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