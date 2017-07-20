Мужчина угнал Volkswagen Passat в Минске, попал в ДТП и вернул на место

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске местного жителя, который подозревается в угоне легкового автомобиля Volkswagen Passat, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

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По информации правоохранителей, в среду 18 июля 38-летний неработающий мужчина похитил ключи от машины и угнал ее с парковки у дома № 4 на улице Рокоссовского.

«Автомашина обнаружена в тот же день сотрудниками ОГАИ Ленинского РУВД после ДТП в технически исправном состоянии по указанному адресу», — сообщили в ГУВД.

Подозреваемый в угоне был задержан, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси (угон транспортного средства).