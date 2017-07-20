Семья с детьми попала в смертельное ДТП по дороге на море

Авария произошла 19 июля около 2 часов ночи на автодороге М-4 «Дон» в Динском районе. По предварительным данным уроженец республики Башкортостан с семьей ехал в Анапу, на отдых, на автомобиле «Лифан-215800». Не выдержав нужного расстояния, мужчина столкнулся с движущейся в попутном направлении «Москвичом», после чего иномарка съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

Водитель «Лифана» от полученных травм скончался в Динской ЦРБ. Мальчик 2010 года рождения с переломом позвоночника в больнице, девочка 2002 года рождения так же находится в лечебном учреждении со множественными травмами. Женщина-пассажирка иномарки получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом левой лучевой кости.