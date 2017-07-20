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11:03 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Семья с детьми попала в смертельное ДТП по дороге на море

По предварительным данным водитель задремал за рулем.

Авария произошла 19 июля около 2 часов ночи на автодороге М-4 «Дон» в Динском районе. По предварительным данным уроженец республики Башкортостан с семьей ехал в Анапу, на отдых, на автомобиле «Лифан-215800». Не выдержав нужного расстояния, мужчина столкнулся с движущейся в попутном направлении «Москвичом», после чего иномарка съехала с проезжей части и врезалась в дерево.

Водитель «Лифана» от полученных травм скончался в Динской ЦРБ. Мальчик 2010 года рождения с переломом позвоночника в больнице, девочка 2002 года рождения так же находится в лечебном учреждении со множественными травмами. Женщина-пассажирка иномарки получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом левой лучевой кости.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Краснодарскому краю, по предварительным данным, водитель задремал за рулем. Причины и обстоятельства аварии сейчас выясняются.

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