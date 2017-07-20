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11:02 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде тушили гаражный кооператив

Возгорание в гаражах, расположенных в Советском районе Волгограда, произошло накануне вечером.

В 21.42 диспетчеру пожарно-спасательной службы сообщили о ЧП в ГСК «Ветеран». Специалисты выехали на улицу Казахскую: здесь горел автомобиль «УАЗ-3309» 2003 года выпуска. Огонь потушили. К счастью, никто не пострадал. Причиной возгорания стала неисправность транспортного средства.

— Пожарные расчёты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22.00. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электрической проводки в моторном отсеке, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.

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