В Волгограде тушили гаражный кооператив

В 21.42 диспетчеру пожарно-спасательной службы сообщили о ЧП в ГСК «Ветеран». Специалисты выехали на улицу Казахскую: здесь горел автомобиль «УАЗ-3309» 2003 года выпуска. Огонь потушили. К счастью, никто не пострадал. Причиной возгорания стала неисправность транспортного средства.
— Пожарные расчёты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 22.00. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электрической проводки в моторном отсеке, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.