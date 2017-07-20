Число пострадавших в массовом ДТП в Ростовской области увеличилось до пяти человек
До пяти человек увеличилось количество пострадавших в массовой аварии в Красносулинском районе Ростовской области, один человек погиб, сообщает
До пяти человек увеличилось количество пострадавших в массовой аварии в Красносулинском районе Ростовской области, один человек погиб, сообщает
Как ранее сообщал «Городской репортер», ДТП произошло на 950 км автодороги М4 «Дон». У транспортного средства МАЗ (седельный тягач), по предварительным данным, отказала тормозная система, после чего он допустил столкновение с автомобилем МАН, далее — со служебным автомобилем ДПС, а после этого столкнулся с «ВАЗ 2111», УАЗ «Патриот» и автомобилем МАН.
В результате аварии, по последним данным, один человек погиб и пятеро получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД совместно с представителями МЧС, выясняются обстоятельства произошедшего.