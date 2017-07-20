Число пострадавших в массовом ДТП в Ростовской области увеличилось до пяти человек

Как ранее сообщал «Городской репортер», ДТП произошло на 950 км автодороги М4 «Дон». У транспортного средства МАЗ (седельный тягач), по предварительным данным, отказала тормозная система, после чего он допустил столкновение с автомобилем МАН, далее — со служебным автомобилем ДПС, а после этого столкнулся с «ВАЗ 2111», УАЗ «Патриот» и автомобилем МАН.