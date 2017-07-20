Шесть автомобилей сгорели в Нижегородской области в минувшие сутки

Так, причиной четырех пожаров стало неосторожное обращение с огнем, трех — нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, одного — неисправность электропроводки транспортного средства, поджог и неосторожность при курении, причина ещё одного пожара устанавливается.

В 15:16 поступило сообщение о пожаре на ул. Карла Маркса в Канавинском районе областного центра. Через 6 минут после получения вызова к месту прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия во дворе дома происходило горение одного автомобиля, огонь распространился на два соседних припаркованных автомобиля. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был ликвидирован на площади 6 кв.м. В результате обгорели 3 автомобиля. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.