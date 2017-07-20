Шесть автомобилей сгорели в Нижегородской области в минувшие сутки
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Огнем повреждены личный жилой дом, шесть автомобилей и три строения.
Так, причиной четырех пожаров стало неосторожное обращение с огнем, трех — нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, одного — неисправность электропроводки транспортного средства, поджог и неосторожность при курении, причина ещё одного пожара устанавливается.
Неисправность электропроводки транспортного средства стала причиной пожара на ул. Искры в Канавинском районе областного центра. В результате пожара обгорел автомобиль ВАЗ-2109 на площади 2 кв.м.
Автомобиль ВАЗ-2121 предположительно
В 15:16 поступило сообщение о пожаре на ул. Карла Маркса в Канавинском районе областного центра. Через 6 минут после получения вызова к месту прибыли первые