Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Откровенное интервью с другом больного раком Задорнова
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
У Джона Маккейна обнаружили опухоль мозга
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии. Поправки к Воздушному кодексу приняты во втором, основном чтении
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Малороссия отказалась от государственного украинского языка
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
"Свадьба века": Кадыров о женитьбе Баскова
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Умер Илья Глазунов
10:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Шесть автомобилей сгорели в Нижегородской области в минувшие сутки

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, 19 июля в регионе произошло 11 пожаров, три из которых в Нижнем Новгороде.

Огнем повреждены личный жилой дом, шесть автомобилей и три строения.

Так, причиной четырех пожаров стало неосторожное обращение с огнем, трех — нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, одного — неисправность электропроводки транспортного средства, поджог и неосторожность при курении, причина ещё одного пожара устанавливается.

Неисправность электропроводки транспортного средства стала причиной пожара на ул. Искры в Канавинском районе областного центра. В результате пожара обгорел автомобиль ВАЗ-2109 на площади 2 кв.м.

Автомобиль ВАЗ-2121 предположительно из-за поджога обгорел в в с. Таремское Павловского района области.

В 15:16 поступило сообщение о пожаре на ул. Карла Маркса в Канавинском районе областного центра. Через 6 минут после получения вызова к месту прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия во дворе дома происходило горение одного автомобиля, огонь распространился на два соседних припаркованных автомобиля. В тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был ликвидирован на площади 6 кв.м. В результате обгорели 3 автомобиля. Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
АСВ начало выплаты вкладчикам «Югры»
В Азербайджане блогера Лапшина приговорили к трем годам тюрьмы
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным на саммите G20
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь