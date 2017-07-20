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10:56 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Азербайджане приговорил блогера Лапшина к трем годам тюрьмы

БАКУ, 20 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Суд приговорил к трем годам лишения свободы арестованного в Баку блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, передает в четверг корреспондент РИА Новости из зала Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Источник: РИА "Новости"

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Ранее гособвинитель потребовал для блогера 6 лет и 6 месяцев. Лапшин не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

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В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг был вынесен приговор Лапшину. На заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова суд приговорил блогера к трем годам лишения свободы.

Азербайджанские власти ранее предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

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