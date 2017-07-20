Суд в Азербайджане приговорил блогера Лапшина к трем годам тюрьмы
БАКУ, 20 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Суд приговорил к трем годам лишения свободы арестованного в Баку блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, передает в четверг корреспондент РИА Новости из зала Бакинского суда по тяжким преступлениям.
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