Суд в Азербайджане приговорил блогера Лапшина к трем годам тюрьмы

Источник: РИА "Новости"

В конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в «черный список» за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Генпрокуратура Белоруссии приняла решение удовлетворить запрос Азербайджана и выдать Лапшина. Ранее гособвинитель потребовал для блогера 6 лет и 6 месяцев. Лапшин не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

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В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг был вынесен приговор Лапшину. На заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова суд приговорил блогера к трем годам лишения свободы.

Азербайджанские власти ранее предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы».