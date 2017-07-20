В центре Челябинска мотоциклист врезался в иномарку
В центре Челябинска мотоциклист врезался в иномарку. Ему понадобилась помощь медиков.
В центре Челябинска мотоциклист врезался в иномарку. Ему понадобилась помощь медиков.
Авария произошла в среду, 19 июля, в Центральном районе города. 20-летний житель города, управляя мотоциклом «Yamaha», неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившемся впереди попутно автомобилем «Nissan».
Как сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска, в результате
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