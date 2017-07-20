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10:53 (мск), источник: Uralpress.ru

В центре Челябинска мотоциклист врезался в иномарку

В центре Челябинска мотоциклист врезался в иномарку. Ему понадобилась помощь медиков.

Авария произошла в среду, 19 июля, в Центральном районе города. 20-летний житель города, управляя мотоциклом «Yamaha», неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившемся впереди попутно автомобилем «Nissan».

Как сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил байкер. С ушибом мягких тканей головы и ушибом таза он был доставлен в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.

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