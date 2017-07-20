В Калининграде чиновник и главный инженер подозреваются в покушении на мошенничество
В Калининграде сотрудник Министерства регионального контроля Калининградской области и главный инженер одной из фирм подозреваются в покушении на мошенничество.
В Калининграде сотрудник Министерства регионального контроля Калининградской области и главный инженер одной из фирм подозреваются в покушении на мошенничество.
Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области. В мае 2017 года чиновник, в ходе выездной внеплановой проверки зафиксировал нарушения, которые допустил при строительстве одного из объектов областного центра генеральный подрядчик. «Подозреваемый сделал запрос от имени руководителя департамента, который направил в адрес
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