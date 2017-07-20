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11:37 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде чиновник и главный инженер подозреваются в покушении на мошенничество

В Калининграде сотрудник Министерства регионального контроля Калининградской области и главный инженер одной из фирм подозреваются в покушении на мошенничество.

Источник: Клопс.ru

Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области. В мае 2017 года чиновник, в ходе выездной внеплановой проверки зафиксировал нарушения, которые допустил при строительстве одного из объектов областного центра генеральный подрядчик. «Подозреваемый сделал запрос от имени руководителя департамента, который направил в адрес заказчика-застройщика. Зная, что для его исполнения директору потребуется провести строительную экспертизу, ведущий консультант вступил в сговор с главным инженером одной из фирм, которая занимается производством подобных документов. Они договорились похитить деньги, принадлежащие генеральному директору. Чиновник сообщил ему, что экспертизу нужно провести именно в указанной фирме и именно у данного сотрудника», — пояснили в ведомстве.

7 июля 2017 года в Гурьевске, ничего не подозревавший гендиректор фирмы-подрядчика, отдал часть оговоренной суммы, 300 000 рублей, главному инженеру экспертной организации. Тот, в свою очередь, в этот же день передал их чиновнику Министерства регионального контроля. Подозреваемых задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

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