В Калининграде чиновник и главный инженер подозреваются в покушении на мошенничество

Об этом сообщает СУ СК РФ по Калининградской области. В мае 2017 года чиновник, в ходе выездной внеплановой проверки зафиксировал нарушения, которые допустил при строительстве одного из объектов областного центра генеральный подрядчик. «Подозреваемый сделал запрос от имени руководителя департамента, который направил в адрес заказчика-застройщика. Зная, что для его исполнения директору потребуется провести строительную экспертизу, ведущий консультант вступил в сговор с главным инженером одной из фирм, которая занимается производством подобных документов. Они договорились похитить деньги, принадлежащие генеральному директору. Чиновник сообщил ему, что экспертизу нужно провести именно в указанной фирме и именно у данного сотрудника», — пояснили в ведомстве.