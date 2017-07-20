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11:37 (мск), источник: Новый Калининград

На Ялтинской велосипедист врезался в остановившийся «Мерседес»

Велосипедист получил телесные повреждения.

На территории Калининградской области в среду было зарегистрировано несколько ДТП, в которых два человека получили ранения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В 07:25 на улице Ялтинской областного центра 58-летний велосипедист допустил столкновение с остановившимся автомобилем «Мерседес». В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.

В 08:10 на регулируемом перекрестке улицы Александра Суворова и улицы Транспортной областного центра произошло столкновение автомобилей «Шевроле» и «Ауди». В результате ДТП 27-летний водитель «Шевроле» получил телесные повреждения.

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