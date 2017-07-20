На Ялтинской велосипедист врезался в остановившийся «Мерседес»
Велосипедист получил телесные повреждения.
Велосипедист получил телесные повреждения.
На территории Калининградской области в среду было зарегистрировано несколько ДТП, в которых два человека получили ранения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В 07:25 на улице Ялтинской областного центра 58-летний велосипедист допустил столкновение с остановившимся автомобилем «Мерседес». В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.
В 08:10 на регулируемом перекрестке улицы Александра Суворова и улицы Транспортной областного центра произошло столкновение автомобилей «Шевроле» и «Ауди». В результате ДТП 27-летний водитель «Шевроле» получил телесные повреждения.