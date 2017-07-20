Под Воронежем водитель BMW насмерть сбил пешехода

Водитель автомобиля BMW Х3 сбил пешехода на 492 км трассы М4 «Дон» в Рамонском районе в 2:35 среды, 19 июля. Мужчина в возрасте 60−65 лет погиб на месте аварии, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. Личность пешехода устанавливается.

За сутки автоинспекторы зарегистрировали в регионе 133 ДТП, из них в Воронеже — 80, на федеральных дорогах — 20, в районах области — 33. В 12 авариях есть пострадавшие. Травмы различной степени тяжести получили 13 человек и один погиб.