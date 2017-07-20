В Воронеже водитель легковушки разбился насмерть, влетев в асфальтовый каток

В Воронеже автомобилист на «Ладе Приоре» влетел в асфальтовый каток и разбился насмерть. Авария произошла сегодня, 20 июля, в 3:15 на улице Хользунова у дома № 98 «В».

Как сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в отделе пропаганды ОБДПС ГИБДД по городу, 38-летний водитель легковушки ехал со стороны улицы Владимира Невского в направлении улицы Антонова-Овсеенко. По неустановленным пока причинам, он влетел в движущийся впереди асфальтовый каток.