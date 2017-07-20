Суд приговорил блогера Лапшина к 3 годам
В последнем слове гражданин России и Израиля, задержанный в Минске по запросу Баку, извинился перед народом Азербайджана, но вины своей не признал.
В последнем слове гражданин России и Израиля, задержанный в Минске по запросу Баку, извинился перед народом Азербайджана, но вины своей не признал.
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Бакинский суд по тяжким преступлениям признал виновным блогера Александра Лапшина и приговорил его к трем годам лишения свободы.
Азербайджанские власти предъявили Лапшину обвинение по статьям «открытые призывы, направленные против государства» и «незаконное пересечение государственной границы». Гражданин России и Израиля, проживающий в Грузии, был включен в черный список за посещение без согласия Баку Нагорного Карабаха и задержан в Минске в конце 2016 года. Блогер был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор.
20 июля суд признал виновным Лапшина в незаконном пересечении признанных на международном уровне госграниц Азербайджана в составе организованной группы. Сам блогер предъявленные ему обвинения не признал.
«Я расстроен причиненным моральным ущербом азербайджанскому народу. Моя вина перед азербайджанским народом только лишь в моральном аспекте, не правовом. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Я не входил в преступную связь с армянским правительством», — сказал Лапшин, выступая накануне с последним словом в зале суда.
После вступления приговора в силу 3 года наказания он будет отбывать в колонии общего режима.
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