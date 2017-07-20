Преступники вскрыли сейфы на 13-ти этажах бизнес-центра в Алматы
В Алматы обокрали офисы десятка компаний, базирующихся в
В Алматы обокрали офисы десятка компаний, базирующихся в
По предварительный данным, воры могли подняться по пожарной лестнице.
«Я пришла, тут были правоохранительные органы. Обворовали офисы с 4 по 17 этаж, нас в том числе. Грабители вскрывали сейфы. Ноутбуки, все на месте» — прокомментировала сотрудница одного из ТОО Акерке Телькенова.
К настоящему моменту в УВД Алмалинского района поступило несколько заявлений от потерпевших.
«В полицию по фактам краж имущества с офисов, расположенных в данном БЦ, сегодня поступило четыре заявления. Для расследования вышеуказанных преступления в УВД Алмалинского района создана специальная