Преступники вскрыли сейфы на 13-ти этажах бизнес-центра в Алматы

«Я пришла, тут были правоохранительные органы. Обворовали офисы с 4 по 17 этаж, нас в том числе. Грабители вскрывали сейфы. Ноутбуки, все на месте» — прокомментировала сотрудница одного из ТОО Акерке Телькенова.

«В полицию по фактам краж имущества с офисов, расположенных в данном БЦ, сегодня поступило четыре заявления. Для расследования вышеуказанных преступления в УВД Алмалинского района создана специальная следственно-оперативная группа, которая по результатам проведения комплекса оперативных, специальных и следственных мероприятий установит личности злоумышленников и примет к ним меры, в соответствии с уголовным законодательством. Сумма ущерба в настоящее время уточняется. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по статье 188 УК РК», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Алдаты.