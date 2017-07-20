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11:07 (мск), источник: Tengrinews

Преступники вскрыли сейфы на 13-ти этажах бизнес-центра в Алматы

В Алматы обокрали офисы десятка компаний, базирующихся в бизнес-центре «Берекет» передает корреспондент Tengtrinews.kz.

По предварительный данным, воры могли подняться по пожарной лестнице.

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«Я пришла, тут были правоохранительные органы. Обворовали офисы с 4 по 17 этаж, нас в том числе. Грабители вскрывали сейфы. Ноутбуки, все на месте» — прокомментировала сотрудница одного из ТОО Акерке Телькенова.

К настоящему моменту в УВД Алмалинского района поступило несколько заявлений от потерпевших.

«В полицию по фактам краж имущества с офисов, расположенных в данном БЦ, сегодня поступило четыре заявления. Для расследования вышеуказанных преступления в УВД Алмалинского района создана специальная следственно-оперативная группа, которая по результатам проведения комплекса оперативных, специальных и следственных мероприятий установит личности злоумышленников и примет к ним меры, в соответствии с уголовным законодательством. Сумма ущерба в настоящее время уточняется. Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по статье 188 УК РК», — прокомментировали в пресс-службе ДВД Алдаты.

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