Новосибирские подростки-мотоциклисты доставлены в больницу после ДТП

ДТП произошло в селе Борково. Двухколесным транспортом управлял 17-летний парень, у которого нет прав. Вместе с ним ехал 11-летний пассажир, сообщает Сибкрай со ссылкой на Новосибирское ГИБДД. В результате столкновения мотоцикл перевернулся. Подростки получили переломы ног и сотрясение мозга. Их доставили в больницу.
Водитель «шестерки» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полицейские занесли это в протокол.
«ФедералПресс» напоминает, что мэра одного из городов Краснодарского края лишили прав за ДТП с подростком.