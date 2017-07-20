Новосибирские подростки-мотоциклисты доставлены в больницу после ДТП

ДТП произошло в селе Борково. Двухколесным транспортом управлял 17-летний парень, у которого нет прав. Вместе с ним ехал 11-летний пассажир, сообщает Сибкрай со ссылкой на Новосибирское ГИБДД. В результате столкновения мотоцикл перевернулся. Подростки получили переломы ног и сотрясение мозга. Их доставили в больницу.