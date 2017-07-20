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11:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирские подростки-мотоциклисты доставлены в больницу после ДТП

ИРКУТСК, 20 июля, ФедералПресс. В Маслянинском районе Новосибирской области водитель «ВАЗ-2106» столкнулся с подростками на мотоцикле. Последние доставлены в больницу с сотрясением мозга.

ДТП произошло в селе Борково. Двухколесным транспортом управлял 17-летний парень, у которого нет прав. Вместе с ним ехал 11-летний пассажир, сообщает Сибкрай со ссылкой на Новосибирское ГИБДД. В результате столкновения мотоцикл перевернулся. Подростки получили переломы ног и сотрясение мозга. Их доставили в больницу.

Водитель «шестерки» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Полицейские занесли это в протокол.

«ФедералПресс» напоминает, что мэра одного из городов Краснодарского края лишили прав за ДТП с подростком.

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