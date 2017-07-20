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11:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

Водителя, насмерть сбившего пасссажирку квадроцикла, поместили в изолятор

Обвинение ему пока не предъявлено, однако уже возбуждено уголовное дело по факту аварии.

Водителя, которого подозревают в том, что он стал виновником смертельной аварии в деревне Гари Добрянского района, поместили в изолятор временного содержания. Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю, обвинение молодому человеку пока не предъявили.

Напомним, ДТП произошло 15 июля 2017 года. Днём со стороны деревни Гари в направлении СНТ «Мишкино» двигался автомобиль «Лада Веста» под управлением 26-летнего водителя. По словам свидетелей, машина двигалась на большой скорости и на полном ходу врезалась в квадроцикл. Водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

44-летний водитель транспортного средства получил серьёзные травмы, 67-летняя пассажирка скончалась. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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