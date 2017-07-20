Водителя, насмерть сбившего пасссажирку квадроцикла, поместили в изолятор

Водителя, которого подозревают в том, что он стал виновником смертельной аварии в деревне Гари Добрянского района, поместили в изолятор временного содержания. Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю, обвинение молодому человеку пока не предъявили.