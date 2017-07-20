Водителя, насмерть сбившего пасссажирку квадроцикла, поместили в изолятор
Обвинение ему пока не предъявлено, однако уже возбуждено уголовное дело по факту аварии.
Обвинение ему пока не предъявлено, однако уже возбуждено уголовное дело по факту аварии.
Водителя, которого подозревают в том, что он стал виновником смертельной аварии в деревне Гари Добрянского района, поместили в изолятор временного содержания. Как рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю, обвинение молодому человеку пока не предъявили.
Напомним, ДТП произошло 15 июля 2017 года. Днём со стороны деревни Гари в направлении СНТ «Мишкино» двигался автомобиль «Лада Веста» под управлением 26-летнего водителя. По словам свидетелей, машина двигалась на большой скорости и на полном ходу врезалась в квадроцикл. Водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.
44-летний водитель транспортного средства получил серьёзные травмы, 67-летняя пассажирка скончалась. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.