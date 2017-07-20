Подельник одного из основателей ОПС «Уралмаш» получил три года колонии по делу о мошенничестве

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области, Ю. Косарев признан виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«Приговором суда подсудимому 1963 г. р. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 150 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, по версии следствия, в январе 2000 года внешний управляющий в ОАО «Тавдинский гидролизный завод» прекратил полномочия правления, а генеральный директор завода Ю. Косарев, который был с апреля 2000 года по март 2004 года депутатом думы Тавдинского района, был отстранен от управления и распоряжения имуществом.

В период с августа 2003 года по январь 2004 года Ю. Косарев вместе с А. Куковякиным, а также с главным бухгалтером Фанией Наяновой и директором завода Сергеем Багреевым с помощью поддельных документов похитили 2,6 млн рублей, принадлежащих гидролизному заводу и предназначенных для выплаты заработной платы работникам.

При этом Арбитражный суд Свердловской области в марте 2002 года ввел процедуру конкурсного производства в отношении ОАО «Тавдинский гидролизный завод».

Ю. Косарев был задержан 21 марта в аэропорту «Кольцово» после его прилета из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты). Он находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

Также сообщалось, что «криминальный авторитет» А. Куковякин был объявлен в международный розыск в 2005 году. 14 июня 2015 года он был экстрадирован из ОАЭ в Москву.

4 февраля 2016 года суд в Свердловской области приговорил А. Куковякина к 5 годам колонии общего режима и выплате штрафа в 500 тыс. рублей. Дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства. А. Куковякин осужден по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В конце апреля прошлого года Свердловский облсуд снизил наказание А. Куковякину с 5 до 4 лет исправительной колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб.

Ф. Наянова и С. Багреев также были приговорены к лишению свободы.