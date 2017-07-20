В Керчи сгорел «Остров сокровищ»
ЧП произошло утром — около 7.30. Кафе на городской набережной, расположенной на водной станции, вспыхнуло в считанные минуты.
ЧП произошло утром — около 7.30. Кафе на городской набережной, расположенной на водной станции, вспыхнуло в считанные минуты.
Бригада пожарных приехала оперативно — огонь ликвидировали. Однако заведение выгорело полностью. Строение было не капитальным, так что пламя его буквально «съело». Обстоятельства произошедшего, сообщает KERCH.COM.RU, сейчас выясняют специалисты.