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11:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии осудят мачеху и пасынка, подозреваемых в жестоком двойном убийстве

В Башкирии предъявлено обвинение подозреваемым в дМвойном убийстве в городе Бирске, сообщает Следственный комитет РФ по РБ.

По материалам дела, 2 июля, вечером, у 51-летняя женщина выпивала с 27-летним пасынком и у них кончилась выпивка. Тогда они пошли к должникам парня, по дороге к ним присоединился знакомый. У должника, 35-летнего мужчины, дома находился его 37-летний сосед. Заговорив с должником, пасынок вспомнил, что в 2010 году его сестра поехала с тем на отдых и утонула. Парень затеял ссору, пасынок с мачехой вывели из квартиры соседа хозяина и увели его на пустырь, где убили ударами по голове молотком и гвоздодером. Вернувшись, они зарезали ножом хозяина квартиры. После этого они подожгли квартиру и скрылись.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Назначены экспертные исследования из различных областей науки. Расследование уголовного дела продолжается.

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