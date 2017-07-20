В Башкирии осудят мачеху и пасынка, подозреваемых в жестоком двойном убийстве

По материалам дела, 2 июля, вечером, у 51-летняя женщина выпивала с 27-летним пасынком и у них кончилась выпивка. Тогда они пошли к должникам парня, по дороге к ним присоединился знакомый. У должника, 35-летнего мужчины, дома находился его 37-летний сосед. Заговорив с должником, пасынок вспомнил, что в 2010 году его сестра поехала с тем на отдых и утонула. Парень затеял ссору, пасынок с мачехой вывели из квартиры соседа хозяина и увели его на пустырь, где убили ударами по голове молотком и гвоздодером. Вернувшись, они зарезали ножом хозяина квартиры. После этого они подожгли квартиру и скрылись.