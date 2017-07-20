Полицейский вышел из комы после рокового ДТП в Ангарске

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудник полиции вышел из комы после рокового ДТП, в котором Toyota Mark II врезался в автомобиль ППС в ходе погони в Ангарске. Правоохранитель находится в тяжелом состоянии. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, что 9 июля на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске водитель Toyota Mark II проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться, завязалась погоня. Автомобилем ППС была перекрыта полоса, чтобы остановить беглеца. На полном ходу водитель Toyota влетел в УАЗ. От удара автомобиль перевернулся. Двоих полицейских госпитализировали. Водителя иномарки зажало в машине. По результатам экспертизы следователями установлено, что водитель иномарки находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.