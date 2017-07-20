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11:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейский вышел из комы после рокового ДТП в Ангарске

Состояние правоохранителя оценивается как тяжелое.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудник полиции вышел из комы после рокового ДТП, в котором Toyota Mark II врезался в автомобиль ППС в ходе погони в Ангарске. Правоохранитель находится в тяжелом состоянии. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, что 9 июля на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске водитель Toyota Mark II проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться, завязалась погоня. Автомобилем ППС была перекрыта полоса, чтобы остановить беглеца. На полном ходу водитель Toyota влетел в УАЗ. От удара автомобиль перевернулся. Двоих полицейских госпитализировали. Водителя иномарки зажало в машине. По результатам экспертизы следователями установлено, что водитель иномарки находился в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным отделом по Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), по факту дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников ППС. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы.

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