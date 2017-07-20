Йогурт с плесенью купил житель Иркутска

— Ну как, что объясните? — Бывает так с этими упаковками.

Йогурт мужчине заменили. Но как говорится, осадочек-то остался. Если вы сняли что-то возмутительное, интересное или просто, по вашему мнению, достойное того, чтобы это увидели все жители Прибайкалья, присылайте видео на сайт в рубрику «Мобильный репортёр» или на наш номер Viber или WhatsApp: 8904−133−90−00.