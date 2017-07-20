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11:40 (мск), источник: Вести Иркутск

Йогурт с плесенью купил житель Иркутска

Йогурт с «сюрпризом» купил житель Иркутска в одном из магазинов Ленинского района. Это видео в рубрику «Мобильный репортёр» прислал телезритель.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отраву, покрытую густой плесенью, едва не съели его… дети. Покупатель потребовал объяснений в торговой точке. И получил странный ответ.

— Ну как, что объясните?
— Бывает так с этими упаковками.

Йогурт мужчине заменили. Но как говорится, осадочек-то остался. Если вы сняли что-то возмутительное, интересное или просто, по вашему мнению, достойное того, чтобы это увидели все жители Прибайкалья, присылайте видео на сайт в рубрику «Мобильный репортёр» или на наш номер Viber или WhatsApp: 8904−133−90−00.

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