Йогурт с плесенью купил житель Иркутска
Йогурт с «сюрпризом» купил житель Иркутска в одном из магазинов Ленинского района. Это видео в рубрику «Мобильный репортёр» прислал телезритель.
Йогурт с «сюрпризом» купил житель Иркутска в одном из магазинов Ленинского района. Это видео в рубрику «Мобильный репортёр» прислал телезритель.
Отраву, покрытую густой плесенью, едва не съели его… дети. Покупатель потребовал объяснений в торговой точке. И получил странный ответ.
— Ну как, что объясните?
— Бывает так с этими упаковками.
Йогурт мужчине заменили. Но как говорится,