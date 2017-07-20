В Башкирии прямо на ходу взорвалась машина с пассажирами
ЧП случилось на оживленной улице в Белебее.
ЧП случилось на оживленной улице в Белебее.
Днем, 19 июля, в Белебее прямо на оживленной улице взорвалась иномарка с двумя пассажирами. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.
По словам очевидцев, иномарка загорелась сразу после внезапного взрыва. К счастью, им удалось самостоятельно выбраться из объятого пламенем автомобиля. Никто из прохожих или автомобилистов не пострадал. По предварительный версии, в багажнике автомобиля взорвался баллон с газом.
На место оперативно приехали сотрудники МЧС, которые быстро справились с огнем. Всего с огнем боролись 5 человек личного состава и две единицы техники.