В Башкирии прямо на ходу взорвалась машина с пассажирами

Днем, 19 июля, в Белебее прямо на оживленной улице взорвалась иномарка с двумя пассажирами. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

По словам очевидцев, иномарка загорелась сразу после внезапного взрыва. К счастью, им удалось самостоятельно выбраться из объятого пламенем автомобиля. Никто из прохожих или автомобилистов не пострадал. По предварительный версии, в багажнике автомобиля взорвался баллон с газом.