В Крыму столкнулись четыре иномарки: погибла женщина и пострадали двое детей

«19 июля в 23:56 поступил сигнал о том, что на трассе Симферополь — Феодосия произошло ДТП с участием четырех автомобилей: Ford Focus, Opel, Volkswagen Passat и Ford Orion. На место происшествия выехала дежурная смена белогорского аварийно-спасательного отряда “Крым-СПАС”. На месте также работали четыре бригады “скорой помощи”, два экипажа ГИБДД, сотрудники Следственного комитета. Деблокация пострадавших не проводилась», — рассказали в пресс-службе.

В результате аварии погибла женщина 1979 года рождения. В то же время пострадали четыре человека, в том числе двое детей (2012 и 2014 годов рождения). Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения Белогорска и Симферополя.