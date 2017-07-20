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12:50 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму столкнулись четыре иномарки: погибла женщина и пострадали двое детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости (Крым). Один человек погиб и шестеро получили травмы в результате ДТП с участием четырех легковых автомобилей в районе села Крымская Роза Белогорского района. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе республиканской аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС».

«19 июля в 23:56 поступил сигнал о том, что на трассе Симферополь — Феодосия произошло ДТП с участием четырех автомобилей: Ford Focus, Opel, Volkswagen Passat и Ford Orion. На место происшествия выехала дежурная смена белогорского аварийно-спасательного отряда “Крым-СПАС”. На месте также работали четыре бригады “скорой помощи”, два экипажа ГИБДД, сотрудники Следственного комитета. Деблокация пострадавших не проводилась», — рассказали в пресс-службе.

В результате аварии погибла женщина 1979 года рождения. В то же время пострадали четыре человека, в том числе двое детей (2012 и 2014 годов рождения). Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения Белогорска и Симферополя.

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