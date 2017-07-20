В Семилуках пенсионер ударил ножом 30-летнего соседа

Мужчины поссорились на лестничной клетке многоэтажного дома около 17:00. Жители дома услышали крики и ругань. По словам очевидцев, из подъезда выбежали двое: пенсионер с ножом в руках преследовал парня, через одежду которого сочилась кровь. Пострадавший упал в нескольких метрах от дома. Соседи вызвали полицию и скорую помощь. К приезду медиков парень потерял довольно много крови и периодически терял сознание. Очевидцы почувствовали запах алкоголя от мужчин и предположили, что оба были пьяны.