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12:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Семилуках пенсионер ударил ножом 30-летнего соседа

Пострадавший находится в реанимации.

Житель Семилук, 71-летний мужчина, ударил ножом в грудь 30-летнего соседа на улице Железнодорожной во вторник, 18 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили очевидцы в четверг, 20 июля.

Мужчины поссорились на лестничной клетке многоэтажного дома около 17:00. Жители дома услышали крики и ругань. По словам очевидцев, из подъезда выбежали двое: пенсионер с ножом в руках преследовал парня, через одежду которого сочилась кровь. Пострадавший упал в нескольких метрах от дома. Соседи вызвали полицию и скорую помощь. К приезду медиков парень потерял довольно много крови и периодически терял сознание. Очевидцы почувствовали запах алкоголя от мужчин и предположили, что оба были пьяны.

«Скорая» доставила семилукца в районную больницу с колото-резаной раной грудной клетки. Было задето легкое. Пострадавшего прооперировали. Мужчина находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. По словам медиков, есть положительная динамика. Семилукские полицейские проводят проверку по факту происшествия. По ее результатам примут решение о возбуждении уголовного дела.

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