Доставленная бортом МЧС из Сочи пермячка находится в тяжёлом состоянии

«Женщина находится в очень тяжелом состоянии. У неё обострилось запущенное хроническое заболевание. Женщина находится в сознании. Ей назначили лечение в одном из лечебных учреждений Перми», — сообщили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в пресс-службе краевого минздрава.