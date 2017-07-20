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12:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

Доставленная бортом МЧС из Сочи пермячка находится в тяжёлом состоянии

У неё обострилось запущенное хроническое заболевание.

Вчера в Пермь доставили из Сочи тяжело заболевшую 38-летнюю жительницу Перми.

«Женщина находится в очень тяжелом состоянии. У неё обострилось запущенное хроническое заболевание. Женщина находится в сознании. Ей назначили лечение в одном из лечебных учреждений Перми», — сообщили корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» в пресс-службе краевого минздрава.

Напомним, пермячка отдыхала в Сочи с детьми. Внезапно состояние здоровья её резко ухудшилось. Было принято решение доставить её в родной город на борту МЧС России.

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