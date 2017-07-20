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12:16 (мск), источник: Новости Перми

В Соликамском районе задержан директор управления культуры, спорта и туризма

По информации источников, Антон Андреев был задержан правоохранительными органами. Однако в районной администрации эту информацию пока оперативно прокомментировать не могут.

Директор управления культуры, спорта и туризма Соликамского района Антон Андреев, по сообщению собственных источников в администрации района, был задержан 18 июля. Пока неизвестно, в связи с чем глава управления попал в поле зрения полиции.

«Новости Перми» отправили запросы в краевую полицию и администрацию Соликамского района. Начальник отдела по связям с общественностью и взаимодействию с территориями Юлия Вихрова отказалась устно комментировать происходящее, добавив, что на запрос «согласно закону» должны ответить в течение 30-ти дней.

Отметим, согласно закону «О СМИ» на запросы необходимо ответить в течение семи дней.

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