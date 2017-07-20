В Жигулевске задержали ловившего судаков браконьера из Тольятти

По данным сотрудников полиции, подозреваемый, находясь в запретной зоне Саратовского водохранилища, в местах нереста и миграционных путей к ним, используя рыболовную снасть, оснащенную пятью крючками, произвел незаконную добычу рыбы. Уловом мужчины стали двенадцать судаков. Своими действиями подозреваемый причинил ущерб государственным рыбным запасам на сумму 3 000 рублей. По данным сотрудников полиции, злоумышленник в настоящее время нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.