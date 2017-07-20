В Петербурге гинеколога лишили техники за выдуманные беременности

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, еще два года назад 47-летнюю медработницу приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Также женщина должна была выплатить миллион рублей в пользу двоих пострадавших пациенток.

Материальную компенсацию пришлось взыскивать через судебных приставов. У врача изъяли кольпоскоп, ультразвуковой диагностический прибор и электрокардиограф.

После того, как аппаратуру оценят, ее продадут на торгах. А вырученные деньги отдадут пациенткам.