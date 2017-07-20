В Петербурге гинеколога лишили техники за выдуманные беременности
В Петербурге судебные приставы изъяли медицинское оборудование у
В Петербурге судебные приставы изъяли медицинское оборудование у
Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по
Материальную компенсацию пришлось взыскивать через судебных приставов. У врача изъяли кольпоскоп, ультразвуковой диагностический прибор и электрокардиограф.
Стоит отметить, что медицинское оборудование врачу в ближайшее время не понадобится. Суд запретил ей в течение двух лет заниматься медицинской деятельностью. Также женщине запретили покидать территорию страны и водить автомобиль. Ежемесячно она отчисляет в пользу пострадавших женщин 1,2 тысячи рублей.