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12:28 (мск), источник: РБК

Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии

Участник несогласованного митинга в центре Москвы 26 марта Станислав Зимовец получил 2,5 года колонии за насилие в отношении полицейского. По версии обвинения, он бросил кирпич в омоновца.

Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной антикоррупционной акции 26 марта Станислава Зимовца к 2,5 годам колонии общего режима за насилие в отношении омоновца. Такое решение приняла судья Елена Ермакова, передает корреспондент РБК.

Суд учел, что подсудимый принес омоновцу извинения. Также у него на иждивении находится престарелая мать, а сам он — ветеран боевых действий в Чечне​.

Зимовцу вменялось преступление по ч.1 ст. 318 УК; прокурор Лариса Сергуняева запрашивала для него три года колонии; потерпевший омоновец Вадим Котенев в прениях поддержал требования гособвинителя. Следствие пришло к выводу, что во время несанкционированного митинга на Тверской улице и Пушкинской площади Зимовец бросил в бойца Росгвардии Котенева фрагмент кирпича, причинив ему тем самым физическую боль. Впоследствии при досмотре у митингующего нашли травматический пистолет и нож, указывала гособвинитель. Вину Зимовца обвинение доказывало показаниями свидетелей из числа сослуживцев Котенева, а также видеозаписью, сделанной одним из них.

Обвиняемый в ходе суда отказался признавать вину. При этом изначально Зимовец пошел на сделку со следствием; в начале судебного процесса он объяснил этот шаг тем, что не видел для себя никаких иных вариантов, поскольку думал, что брошенный им кирпич действительно попал в сотрудника полиции. Позднее Зимовец, по его словам, узнал, что якобы нанесенную им травму полицейский получил на тренировке. Кроме того, к признанию вины его подталкивали условия в изоляторе временного содержания и советы адвоката по назначению Дианы Татосовой, рассказал подсудимый:

Я был в бесчеловечных условиях. Мне не дали никому позвонить. Перевозили с места на место как скотину.
Станислав Зимовец

На митинге обвиняемый оказался, по его словам, случайно: пошел прогуляться в центр Москвы и попал, как он думал, на праздничные гуляния, сообщала «Медиазона». Зимовец не отрицал, что бросил в сторону ОМОНовца кусок кирпича; он сделал это от негодования, когда бойцы начали массово задерживать людей, пояснил подсудимый. Адвокат Зимовца Светлана Сидоркина указывала, что гособвинение не доказало наличие у ее доверителя преступного умысла, а видеозапись из материалов дела не дает понять, попал ли кирпич в омоновца, или нет.

Однако по версии следствия, Зимовец днём 26 марта прибыл на Пушкинскую площадь и «принял активное участие» в несанкционированном митинге. Во время митинга он «применил насилие» в отношении подполковника Росгвардии Вадима Котенева, чтобы «воспрепятствовать его законной деятельности». Зимовец понимал, что перед ним представитель власти, и тем не менее реализовал в отношении него «внезапно возникший преступный умысел».

Он бросил в Котенева фрагмент кирпича, и омоновец «испытал физическую боль», постановила судья.

К показаниям Зимовца суд отнёсся «критически», уточнила Ермакова.

26 марта в Москве прошла крупная несанкционированная акция протеста против коррупции; поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева. В столице по итогам мероприятия было задержано более тысячи человек. Против семи из них возбуждены уголовные дела о насилии в отношении представителей власти. Двое из них — Юрий Кулий и Александр Шпаков — признали вину, были осуждены в особом порядке и получили сроки в восемь месяцев коло​нии-поселения и полтора года колонии общего режима соответственно.

Комментарии
2
Александр Сергеевич
Вся страна «испытывает боль за державу» так где же уголовные дела против возбудителей боли?
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Сергей Иванов
расхитителей страны когда пересажаете? хотя кто их сажать будет,короче вы поняли)
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