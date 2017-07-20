СК возбудил уголовное дело после « акта отчаяния » рабочего на стреле крана, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следственных органов, с ноября 2016 года по июнь 2017 руководитель компании ООО «Сибстрой» не платил зарплату 27-летнему рабочему. Сумма долга — 157 тысяч рублей.

«В то же время по предварительным данным, на счетах организации в приведенный период имелись денежные средства, достаточные для предоставления зарплаты. В нарушение законодательства, устанавливающего очередность исполнения финансовых обязательств, директор ООО “Сибстрой” расходовал денежные средства предприятия для проведения расчетов с контрагентами общества», — отметили в СК.