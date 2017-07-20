СК возбудил уголовное дело после «акта отчаяния» рабочего на стреле крана
Мужчина уже получил всю сумму долга по зарплате — 157 тысяч рублей, рассказали в СК.
Мужчина уже получил всю сумму долга по зарплате — 157 тысяч рублей, рассказали в СК.
СК возбудил уголовное дело после «акта отчаяния» рабочего на стреле крана, об этом сообщает
По данным следственных органов, с ноября 2016 года по июнь 2017 руководитель компании ООО «Сибстрой» не платил зарплату 27-летнему рабочему. Сумма долга — 157 тысяч рублей.
«В то же время по предварительным данным, на счетах организации в приведенный период имелись денежные средства, достаточные для предоставления зарплаты. В нарушение законодательства, устанавливающего очередность исполнения финансовых обязательств, директор ООО “Сибстрой” расходовал денежные средства предприятия для проведения расчетов с контрагентами общества», — отметили в СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации).
Расследование уголовного дела продолжается.