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12:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

СК возбудил уголовное дело после «акта отчаяния» рабочего на стреле крана

Мужчина уже получил всю сумму долга по зарплате — 157 тысяч рублей, рассказали в СК.

Источник: Вести - Новосибирск

СК возбудил уголовное дело после «акта отчаяния» рабочего на стреле крана, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следственных органов, с ноября 2016 года по июнь 2017 руководитель компании ООО «Сибстрой» не платил зарплату 27-летнему рабочему. Сумма долга — 157 тысяч рублей.

«В то же время по предварительным данным, на счетах организации в приведенный период имелись денежные средства, достаточные для предоставления зарплаты. В нарушение законодательства, устанавливающего очередность исполнения финансовых обязательств, директор ООО “Сибстрой” расходовал денежные средства предприятия для проведения расчетов с контрагентами общества», — отметили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации).

Расследование уголовного дела продолжается.

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