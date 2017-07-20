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12:42 (мск), источник: Uralpress.ru

В Миассе с банком расплатились фальшивой пятитысячной купюрой

В Миассе (Челябинская область) появилась фальшивая пятитысячная купюра. Подделку, пересчитывая выручку, обнаружила кассир одного из банка.

О подозрительной купюре женщина сразу сообщила в полицию. Как выяснилось, купюру достоинством пять тысяч рублей 1997 года выпуска серии БВ № 5884737 принесла в качестве оплаты от одного из предприятий 46-летняя женщина.

Фальшивая купюра может попасть в руки каждому. Что делать? Ни в коем случае не пытайтесь ей расплатится поскольку это порождает уголовное преступление согласно статье 186 УК РФ и карается лишением свободы на срок до 15 лет.

Если фальшивая купюра будет обнаружена во время расчетов, например, в магазине. У продавца на этот счет должна быть должностная инструкция, основанная в том числе и на указаниях ЦБ РФ и МВД. В любом случае без вызова полиции обойтись не удастся.

Проще всего выявить подделку, если рядом с ней положить настоящий билет и внимательно их сравнить. Сначала необходимо обратить внимание на наличие водяного знака, который заметен только на просвет, купонное поле при этом должно оставаться чистым без каких-либо посторонних изображений. Водяной знак многотоновый и имеет определенный образ. Но профессиональные фальшивомонетчики используют современное оборудование, позволяющее воспроизводить практически все защитные признаки. Выявить такую фальшивку часто возможно только при специальной проверке серийного номера. У фальшивых купюр они повторяются и при выявлении заносятся в базу. На региональных сайтах МВД есть разделы, в которых опубликованы серийные номера поддельных купюр, которые распространяются в данном регионе.

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