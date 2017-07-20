В Миассе с банком расплатились фальшивой пятитысячной купюрой

О подозрительной купюре женщина сразу сообщила в полицию. Как выяснилось, купюру достоинством пять тысяч рублей 1997 года выпуска серии БВ № 5884737 принесла в качестве оплаты от одного из предприятий 46-летняя женщина.

Фальшивая купюра может попасть в руки каждому. Что делать? Ни в коем случае не пытайтесь ей расплатится поскольку это порождает уголовное преступление согласно статье 186 УК РФ и карается лишением свободы на срок до 15 лет.

Если фальшивая купюра будет обнаружена во время расчетов, например, в магазине. У продавца на этот счет должна быть должностная инструкция, основанная в том числе и на указаниях ЦБ РФ и МВД. В любом случае без вызова полиции обойтись не удастся.