Задержан водитель, сбивший главврача детской клинической больницы Перми

По факту смертельного ДТП следствием отдела МВД России по Добрянскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Статья предусматривает наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Однако если молодой человек действительно был пьян, ему будет грозить уже от двух до семи лет колонии.