Задержан водитель, сбивший главврача детской клинической больницы Перми
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Как стало известно «Новому компаньону», водитель автомобиля является инвалидом второй группы по психическому заболеванию. Существует вероятность, что этот факт станет смягчающим фактором при вынесении приговора.
Напомним, ДТП произошло 15 июля в деревне Гари.
Женщина скончалась. Главврач сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Освидетельствование, проведенное после ДТП, показало, что водитель автомобиля на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту смертельного ДТП следствием отдела МВД России по Добрянскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Статья предусматривает наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Однако если молодой человек действительно был пьян, ему будет грозить уже от двух до семи лет колонии.