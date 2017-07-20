В Ростове экс-депутата осудили за контрабанду алмазов

— Установлено, что в марте прошлого года обвиняемая приобрела в Арабских Эмиратах 17 ограненных алмазов общей массой свыше 18 карат, на сумму более 134 тысяч долларов США, — рассказали в прокуратуре Первомайского района, поддержавшей государственное обвинение.

Прибыв в аэропорт Ростова-на-Дону перед прохождением таможенного контроля туристка спрятала драгоценные камни под одеждой и в колье на шее, а пять камней вообще пыталась пронести просто в руке. Однако таможенники были начеку и уличили пассажирку, оказавшуюся депутатом Заксобрания и главврачом одной из поликлиник города, в сокрытии ценностей. Она была задержана, а позже было возбуждено уголовное дело.