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13:22 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове экс-депутата осудили за контрабанду алмазов

Суд Первомайского района Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему депутату регионального парламента, признанной виновной в контрабанде по части первой статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ.

— Установлено, что в марте прошлого года обвиняемая приобрела в Арабских Эмиратах 17 ограненных алмазов общей массой свыше 18 карат, на сумму более 134 тысяч долларов США, — рассказали в прокуратуре Первомайского района, поддержавшей государственное обвинение.

Прибыв в аэропорт Ростова-на-Дону перед прохождением таможенного контроля туристка спрятала драгоценные камни под одеждой и в колье на шее, а пять камней вообще пыталась пронести просто в руке. Однако таможенники были начеку и уличили пассажирку, оказавшуюся депутатом Заксобрания и главврачом одной из поликлиник города, в сокрытии ценностей. Она была задержана, а позже было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, любительница «камушков» приговорена к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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